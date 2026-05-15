Verbleib beim SK Rapid? Weimann nach Leihe vertragslos

Andreas Weimann steht vor einer offenen Zukunft. Der 34-jährige Offensivspieler, der erst im Winter von Derby County an den SK Rapid verliehen wurde, wird nach Saisonende beim englischen Zweitligisten keinen neuen Vertrag erhalten. Sein Arbeitspapier läuft aus, eine Verlängerung ist nicht vorgesehen. Der Stürmer wäre damit im Sommer ablösefrei zu haben.

Bei Rapid ist die Lage allerdings noch nicht endgültig entschieden. Die Hütteldorfer sind bestrebt, den Routinier über die laufende Saison hinaus zu halten. Eine Einigung wurde bislang aber nicht erzielt.

Weimann über mögliche Rapid-Zukunft: „Gibt Gespräche“

Weimann selbst bestätigte nach der Niederlage gegen die Wiener Austria im Sky-Interview, dass seine Zukunft noch ungeklärt ist: „Es gibt Gespräche, aber es ist noch alles offen.“

Sportlich konnte der ehemalige ÖFB-Teamspieler seit seiner Winter-Leihe nach Hütteldorf noch nicht voll überzeugen. In 14 Pflichtspielen für den SK Rapid gelang Weimann bislang lediglich ein Treffer. Dennoch schätzt der Klub offenbar seine Erfahrung und Führungsqualität und prüft eine weitere Zusammenarbeit.

Fix ist aktuell nur: Zu Derby County wird Weimann nicht zurückkehren. Ob seine nächste Station weiterhin SK Rapid heißt, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

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