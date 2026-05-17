Verbleib oder Abschied? Salzburg gibt Entscheidung bei Onisiwo bekannt

Karim Onisiwo wird Red Bull Salzburg nach der laufenden Saison verlassen.

Der Vertrag des 34-jährigen Offensivspielers wird nicht verlängert. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Onisiwo absolvierte insgesamt 43 Pflichtspiele für die „Bullen“ und erzielte dabei vier Tore sowie vier Assists. Mit dem Auslaufen seines Vertrags endet das Engagement des Routiniers in Salzburg nach etwa eineinhalb Jahren.

Routinier Onisiwo spricht vor Abschied über seine Zukunft

Nach der 1:3-Pleite gegen den TSV Hartberg in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga ließ Onisiwo seine Zukunft noch offen und kündigte Gespräche mit dem Verein an. Kurze Zeit später verkündete Salzburg des Abschied des Stürmers.

(Red.)

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