Verdacht auf Kreuzbandriss: Dortmund droht langer Can-Ausfall

Emre Can verließ das Stadion nach dem bitteren 2:3 (1:0) von Borussia Dortmund gegen Bayern München auf Krücken, wirkte in seinen Bewegungen sehr eingeschränkt. Trainer Niko Kovac befürchtete da bereits einen Kreuzbandrisses bei seinem Kapitän. Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es „ein bisschen danach aus“, sagte der 54-Jährige vorsichtig. Can habe „auch was gehört“.

Der Defensivspieler war in der 38. Minute bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit dem Knie weggeknickt, spielte nach minutenlanger Behandlung noch weiter – ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch von Ramy Bensebaini ersetzt werden musste. „Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben – leider“, sagte Kovac.

Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, wäre dies „ein richtig harter Schlag für uns“, so der Coach weiter. Vor allem für Can persönlich, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausläuft. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, könnte das Gipfeltreffen am Samstag im schlimmsten Fall bereits Cans letzter Auftritt in Schwarz-Gelb gewesen sein. Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag bringen.

(SID)/Beitragsbild: Imago