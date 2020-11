Vereinsloser Mandzukic vor Unterschrift in Spanien

via

Torjäger Mario Mandzukic steht angeblich vor einem Engagement beim spanischen Fußball-Erstligisten Celta Vigo.

Medienberichten zufolge soll der momentan vereinslose Ex-Stürmer des VfL Wolfsburg und vom Bayern München bei Abstiegskandidat Celta Vigo am Mittwoch einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Zuletzt hatte der Vizeweltmeister nach seinem Abschied vom italienischen Rekordchampion Juventus Turin zu Jahresbeginn in Katar bei Al-Duhail gespielt. Vigo wäre für Mandzukic, der 2010 von Dinamo Zagreb nach Wolfsburg gekommen und zwei Jahren später zu den Bayern abgewandert war, die zweite Station seiner Karriere in Spanien. 2014 war der Angreifer von München für eine Saison zu Atletico Madrid gewechselt.

Tore von Mandzukic kann Vigo gut brauchen: Nach neun Spieltagen stehen die Galicier mit erst einem Sieg und der bislang schwächsten Liga-Ausbeute von gerade einmal sechs Toren mit lediglich einem Zähler Vorsprung knapp vor der Abstiegszone. In seinen 110 Bundesliga-Spielen erzielte Mandzukic 53 Treffer.

