Verfolger gegen Tabellenführer: Arsenal fordert City

Mehr Spitzenspiel geht nicht: In der englischen Premier League treffen am Sonntag (um 17.30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) die beiden dominierenden Mannschaften der vergangenen Jahre aufeinander, wenn Tabellenführer Manchester City Verfolger Arsenal empfängt. City hat zuletzt zweimal vor Arsenal den Meistertitel geholt und liegt auch aktuell mit dem Maximum von 12 Punkten vor Arsenal (10) in Führung.

„Es ist noch sehr früh in der Saison, aber es ist nie zu früh für einen Schlager wie diesen. Wir werden bereit sein“, erklärte Manchester-Verteidiger Ruben Dias. Der blaue Himmel über ManCity wird derzeit nur abseits des Rasens getrübt. Am Montag hat eine unabhängige Kommission, die mutmaßliche finanzielle Verstöße in 115 Fällen untersucht, mit der Anhörung begonnen. Abgesehen davon herrscht im nationalen Wettbewerb business as usual. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat die ersten vier Ligaspiele gewonnen und Stürmerstar Erling Haaland trifft und trifft. Der Norweger hält bereits bei neun Saisontoren und gesamt 99 Treffern in bewerbsübergreifend 103 Partien für City.

Arsenal will City schlagen

Zumindest nach außen ist Haaland aber kein großes Thema bei Arsenal. „Erling trifft schon wieder – er fängt an, uns zum Lachen zu bringen“, meinte Mittelfeldspieler Jorginho. „Wir schauen uns City an, das ist normal. Aber es setzt sich nicht in unseren Köpfen fest. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg“, erklärte der Italiener.

Arsenal hat am vergangenen Wochenende einen schwierigen Test bestanden und ohne den gesperrten Declan Rice und den weiter verletzten Kapitän Martin Ödegaard das Nord-Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur 1:0 gewonnen. Daran will man ansetzen und verhindern, dass man gegenüber ManCity frühzeitig deutlich zurückfällt. Bei dem zu erwartenden engen Rennen um den Titel wären fünf Punkte Rückstand schon eine Hypothek. In der vergangenen Saison feierte Arsenal im Duell mit dem Titelfavoriten einen 1:0-Heimsieg und holte im Etihad Stadium ein 0:0. Am Ende fehlten dem Team von Mikel Arteta aber zwei Punkte auf den Titel.

Glasner hofft auf ersten Saisonsieg mit Palace

Das drittplatzierte Newcastle United kann mit einem Sieg am Samstag gegen Fulham zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen, Liverpool hat in einem Parallelspiel Bournemouth zu Gast. Das vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierte Crystal Palace hofft am Samstag auf den ersten Saisonsieg. Der Club aus London hält vor dem Heimspiel gegen Manchester United bei zwei Punkten, hat aber beste Erinnerungen an das jüngste Duell. Anfang Mai feierte Crystal Palace einen 4:0-Sieg.

Manchester United schoss sich mit einem 7:0 über Barnsley im Liga-Cup auf das Match ein. Ein bisschen Selbstvertrauen tankte dabei auch Antony, der in dieser Saison in der Liga erst eine Minute gespielt hat. Der Brasilianer, im Sommer 2022 um fast 100 Mio. Euro von Ajax Amsterdam geholt und damit zweitteuerster Einkauf der Clubgeschichte, stand in der Startelf und erzielte per Elfmeter sein erstes Saisontor. „Er muss sich seine Einsätze verdienen“, hat Trainer Erik ten Hag den Brasilianer wissen lassen.

(APA)

Bild: Imago