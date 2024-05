Verhandlungen laufen: Rapid hofft auf Schaub-Rückkehr

Der SK Rapid bastelt offenbar an der Rückkehr eines langjährigen SCR-Profis: Louis Schaub soll demnach vor einem Comeback bei den Grüß-Weißen stehen.

Wie der Kurier berichtet, befindet sich Rapid derzeit in Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein Hannover 96, da es noch Uneinigkeiten bezüglich der Ablöse geben soll. Nach Gesprächen im Vorjahr ist nun offenbar eine konkrete Rückkehr in Reichweite.

Schaub-Rückkehr immer wieder ein Thema

Schaub hatte Rapid vor sechs Jahren verlassen und seitdem in Deutschland sowie der Schweiz gespielt. In der laufenden Saison für den deutschen Zweitligisten erzielte er in 30 Pflichtspielen vier Tore und steuerte drei Torvorlagen bei. Seit seinem Abgang wurde Schaub aber immer wieder mit einer Rückkehr zu Rapid in Verbindung gebracht.

(Red.)

