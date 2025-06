Verhandlungen stocken: Platzt der geplante Trainer-Deal von RB Leipzig?

Der Poker von RB Leipzig um Trainer Ole Werner ist in eine kritische Kurve gebogen. Während Leipzig den 37-Jährigen samt Assistenten gern verpflichten würde, könnte der Transfer an Werder Bremen scheitern.

Dieser Deal droht zu platzen! Und das, obwohl die Werner-Seite und RB Leipzig zielführende Gespräche führen. Mittlerweile klar nach Informationen von Sky Sport: Werner würde seine ebenfalls freigestellten Assistenten Patrick Kohlmann und Tom Cichon mit an den Cottaweg nehmen. Viele grundsätzliche Dinge sind klar. Aber? Die exorbitant hohen Vorstellungen von Werder Bremen erschweren die mögliche Verpflichtung. Der Werner-Deal ist in Gefahr, wenn der SVW den Leipzigern nicht entgegenkommt.

Für RB steht fest: Werner, Kohlmann und Cichon sind drei Mitarbeiter, die Werder aktuell monatlich bezahlt, ohne eine Verwendung für sie zu haben – gut bezahlter Urlaub sozusagen. Die grün-weiße Bilanz würde auf Anhieb positiver aussehen, wenn die drei Beteiligten von der Payroll verschwinden und Werder parallel eine niedrige siebenstellige Summe einstreichen würde. So lautet zumindest die sächsische Sicht der Dinge.

RB beschäftigt sich intensiv mit Alternativen

In Leipzig beschäftigt man sich deshalb intensiv mit Alternativen, schließlich würden die Sachsen keine Summen jenseits der drei Millionen Euro zahlen. Wären Werner & Co. noch im Amt, wäre es eine andere Situation – schließlich hätten sie dann noch sportlichen Wert für den Nordklub. Aufgrund der Freistellungen fällt dieses Argument aber weg.

Klar ist: Leipzig will weiter Werner verpflichten, Werner will weiter zu RB. Jetzt liegt es an Bremen. Gibt es ein Entgegenkommen? Oder lässt Werder den Deal platzen? Leipzig sondiert deshalb weiter den Trainermarkt. Und an der Weser muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, ob man sich aus wirtschaftlicher Sicht dieses Paket für drei freigestellte Mitarbeiter entgehen lassen kann.

(Philipp Hinze und Marlon Irlbacher/sport.skyy.de)/Bild: Imago