Verkaufskandidat! BVB legt Preisschild für Moukoko fest

Borussia Dortmund ist nach Sky-Informationen bereit, Youssoufa Moukoko abzugeben und hat nun ein Preisschild für den 19-Jährigen festgelegt.

Das BVB-Chaos rund um den Transfer von Serhou Guirassy ist Geschichte. Der Ex-Stuttgarter hat nun auch offiziell seinen Vertrag in Dortmund unterschrieben und wird in der kommenden Spielzeit im Sturmzentrum der Westfalen auflaufen. Der Star-Transfer hat jedoch auch für den Rest der Dortmunder Stürmer-Abteilung Folgen, so will Dortmund nach dem Transfer noch Stürmer abgeben.

Neben Sebastien Haller ist dabei Youssoufa Moukoko nach Sky-Informationen ein Verkaufskandidat beim BVB. Mit dem Management des 19-Jährigen gab es bereits Gespräche und auch eine interne Preisvorstellung gibt es bereits für den jungen Stürmer. Der BVB stellt sich bei einem Abgang eine Summe in Höhe von rund 20 Millionen Euro Ablöse für Moukoko vor.

Statt Moukoko: Füllkrug vor Abschied?

Neben dem Youngster war zuletzt auch die Zukunft von Niclas Füllkrug immer wieder ein Thema, der von der AC Milan umworben wird. Bei den Rossoneri soll nach dem Transfer des frischgebackenen Europameisters Alvaro Morata noch ein weiterer Stürmer kommen.

Füllkrug selbst möchte nach Sky-Informationen erst einmal seinen Urlaub genießen und danach in Ruhe Gespräche führen. Der BVB selbst plant aber mit dem deutschen Nationalspieler.

(skysport.de) / Bild: Imago