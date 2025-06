Verlängerungs-Krimi im Achtelfinale: Palmeiras gewinnt brasilianisches Duell

Der brasilianische Fußball-Rekordmeister SE Palmeiras hat das erste Ticket für das Viertelfinale der Klub-WM gelöst. Das Team aus Sao Paulo gewann am Samstag das brasilianische Achtelfinal-Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung.

Der Ex-Leverkusener Paulinho (100.) traf entscheidend. Gegner in der Runde der letzten acht wird nun Benfica Lissabon oder der FC Chelsea, die am späteren Abend noch aufeinandertreffen.

Beide Teams boten sich einen großen Kampf, deutlich gefährlicher war in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung aber Palmeiras. Paulinho, der von 2018 bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag stand, traf nach einer starken Bewegung im Strafraum zum völlig verdienten Sieg.

Palmeiras hatte die Gruppe A als Erster vor Inter Miami abgeschlossen, Botafogo hatte sich in Gruppe B als Zweiter hinter Paris Saint-Germain für das Achtelfinale qualifiziert.

