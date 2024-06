Verletzt? Baumgartner klärt nach früher Auswechslung auf

,Christoph Baumgartner sticht im ÖFB-Team gerade mit einer überragenden Form heraus. Beim 1:1-Remis gegen die Schweiz fühlte sich der Leipzig-Legionär sichtlich unwohl und wünschte sich eine Auswechslung, die auch zur Pause folgte. Der 24-Jährige klärte nach dem Spiel über seinen Gesundheitszustand auf.



Das 1:0 gegen die Schweizer erzielte Baumgartner noch mit einem traumhaften Sololauf. Etwa 15 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit zeigte der Offensivspieler eine mögliche Auswechslung an. Bei Servus TV sagte Teamkollege Marcel Sabitzer, dass Baumgartner aktuell an einer Krankheit laboriere. Das verneinte der ÖFB-Torschütze selbst im Interview: „Krank ist das falsche Wort. Ich fühle mich heute nicht hundertprozentig gut habe ein bisschen körperliche Probleme gehabt. Ich war nicht auf dem Energielevel, auf dem ich es gewohnt bin. Es muss sich keiner Sorgen machen. Ich werde die drei Tage jetzt nutzen und dann topfit nach Berlin reisen.“

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit waren für Baumgartner dennoch nicht einfach, wie er im Interview bestätigte. Deshalb habe er sich auch auswechseln lassen wollen. „Es gibt einfach solche Tage, wo man sich nicht zu hundert Prozent top fühlt. Ich glaube das kennt jeder. Ich habe aber trotzdem versucht, die Zeit die ich gespielt habe, durchzuziehen. Die letzten 15 bis 20 Minuten waren nicht ganz so cool für den Körper. Aber ich glaube ich brauche auch die Minuten und von dem her war es dann glaube ich auch richtig, wie es dann war“, so Baumgarnter.

Rangnick bestätigt: Baumgartner und Co. sind fit

Eine Verletzung dürfte nach dem ersten Kenntnisstand des Teamchefs nicht vorliegen. Nicht nur bei Baumgartner, sondern bei keinem anderen Spieler. „Bei allen sieht es gut aus“, bestätigt der 65-Jährige im Interview bei Servus TV. Laut Rangnick sollen alle Spieler einsatzbereit sein: „Ich glaube schon, dass wir alle, die jetzt dabei sind im Lehrgang, auch an Bord haben.“ Eine frühere Auswechslung hatte der Teamchef vor dem Spiel bereits angekündigt.

Lediglich Stefan Posch hatte nach einem Schlag auf sein Knie Schmerzen. „Poschi hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Das wurde gegen Schluss etwas schlechter. Aber es ist nichts strukturelles kaputt. Es ist eher ein Schmerzproblem“, sagte Rangnick. Ein EM-Einsatz ist demnach nicht in Gefahr.

Österreich startet am Montag, den 17. Juni in die Fußball-EM in Deutschland.

