Verletzte Skistars um Schwarz & Kilde: Vlhova setzt unschöne Serie fort

Mit einer schweren Knieverletzung von Petra Vlhova setzt sich die Ausfall-Serie im alpinen Ski-Weltcup auch unter Topläuferinnen und Topläufern fort.

Petra Vlhova: Die Slowakin zieht sich im Riesentorlauf von Jasna – ausgerechnet in der Heimat – am 20. Jänner einen Kreuzbandriss und Innenbandriss im rechten Knie zu. Das Rennen im Slalomweltcup ist damit vorentschieden, auch im Gesamtweltcup verliert Mikaela Shiffrin ihre schärfste Konkurrentin.

Aleksander Aamodt Kilde: Der norwegische Abfahrtsstar kracht im Ziel-S von Wengen folgenschwer in die Begrenzung. Er zieht sich dabei tiefe Schnittwunde am Unterschenkel und eine Schulterluxation zu. Die Saison ist am 12. Jänner gelaufen, Operationen in Bern und Innsbruck folgen.

Alexis Pinturault: Einen Tag vor Kilde braucht auch Pinturault in Wengen den Rettungshubschrauber. Der Franzose zieht sich sechs Tage nach der Geburt seines ersten Kindes einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Marco Schwarz: Die Premiere auf der Stelvio in Bormio wird Schwarz am 28. Dezember 2023 zum Verhängnis. Der Kärntner nährte zuvor die Hoffnung, als erster Österreicher seit Marcel Hirscher 2019 die große Kristallkugel gewinnen zu können. Marco Odermatt hat danach freie Fahrt.

Wendy Holdener: Die Technik-Spezialistin aus der Schweiz verletzt sich am 12. Dezember 2023 im Training in Pozza di Fassa und muss am Sprunggelenk operiert werden. Der Fuß muss rund zwei Monate ruhig gestellt werden. Eine Rückkehr in der laufenden Saison ist fraglich.

Nina Ortlieb: Die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt wird erneut von einer schweren Verletzung zurückgeworfen. Die Vorarlbergerin zieht sich beim Einfahren für den Super-G von St. Moritz am 8. Dezember einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein zu. Ihr Ausfall trifft das österreichische Speed-Team hart.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.