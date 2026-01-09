Verletzten Gegenspieler geschubst: Martinelli entschuldigt sich

Gabriel Martinelli hat sich dafür entschuldigt, Liverpools Conor Bradley während des torlosen Spiels von Arsenal gegen den amtierenden Meister geschubst zu haben – ein Verhalten, das die Sky-UK-Experten Gary Neville und Roy Keane als „beschämend“ verurteilten.

Der Arsenal-Flügelspieler versuchte, Bradley vom Spielfeld zu drängen, als dieser nach einer offenbar schweren Verletzung im Emirates Stadium am Boden lag. Martinellis Schubser gegen Bradley löste wütende Reaktionen bei Liverpools Spielern und Betreuern aus. Der Arsenal-Angreifer ließ zudem den Ball auf den Außenverteidiger fallen, der schließlich mit der Trage vom Platz gebracht wurde.

Die Szene im Video

Unmittelbar nach dem Vorfall sagte Sky-Sports-Experte Gary Neville im Kommentar: „Du kannst ihn nicht vom Spielfeld schubsen! Das darfst du nicht tun. Das ist wirklich schlecht. Ich denke, eine Entschuldigung ist notwendig. Bradley wird auf der Trage vom Platz gebracht. Ehrlich gesagt bin ich stinksauer auf Martinelli. Beschämend.“

Martinelli erklärte später auf Instagram, dass er sich bei Bradley für sein Verhalten entschuldigt habe und fügte hinzu, dass er „in der Hitze des Moments nicht verstanden habe, dass er ernsthaft verletzt war“.

(skysports.com) / Artikelbild: Imago