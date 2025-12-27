Verletzter Draper sagt auch für Australian Open ab

Der Weltranglistenzehnte Jack Draper wird die Australian Open im Januar in Melbourne verpassen.

Den Briten plagt weiterhin eine hartnäckige Verletzung am linken Schlagarm, die eine Teilnahme am ersten Highlight der neuen Tennissaison unmöglich macht. Das teilte der 24-Jährige in den Sozialen Medien mit.

„Es ist eine wirklich, wirklich schwere Entscheidung“, sagte Draper, der seit den US Open im August kein Spiel mehr bestritten hat und auch für das Turnier in der Wiener Stadthalle absagen musste. Er sei „am absoluten Ende des Heilungsprozesses, aber direkt in ein Best-of-five-Match zurückzukehren, scheint im Moment keine kluge Entscheidung für mich und mein Tennis zu sein.“

Draper hatte im März in Indian Wells seinen ersten Masters-Titel gewonnen und war zwischenzeitlich bis auf Platz vier der Weltrangliste vorgerückt.

(SID/Red).

Beitragsbild: Imago.