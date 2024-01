Verletzung, Comeback & Debüt im ersten Austria-Testspiel

Das erste Spiel des FK Austria Wien beim Malta Cup endet mit 0:0 gegen den tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove.

Der 18-jährige Verteidiger Dejan Radonjic feiert dabei in der zweiten Spielhäfte sein Debüt für die Austria-Profis. Tin Plavotic, der sich im August einen Außenbandriss zuzog, darf sich über sein Comeback freuen.

Weniger erfreulich verläuft das erste Testspiel in der Vorbereitung auf das Frühjahr für Routinier James Holland. Der 34-jährige Australier humpelt nach 26 Spielminuten verletzt vom Platz.

In der Gruppenphase des Malta Cups trifft die Austria am Samstag auf Spartak Trnava (Slowakei) und am Montag auf Sigma Olmütz (Tschechien).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

So spielte die Austria

Erste Spielhälfte: Wedl; Handl, Martins, Meisl; Pazourek, Fischer, Holland (25. Braunöder), Guenouche; Gruber, Schmidt, Silva

Zweite Spielhälfte: Wedl, Radonjic, Martins (60. Plavotic), Galvao; Ranftl, Potzmann, Braunöder, Guenouche; Vucic, Asllani, Silva

Artikelbild: GEPA