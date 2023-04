Verletzung im Wiener Derby: Saisonaus für Rapid-Youngster Querfeld

via

Leopold Querfeld hat sich im 339. Wiener Derby schwerer am Knie verletzt. Das gab der SK Rapid am Dienstag bekannt.

In einem Zweikampf im Finish des Spiels verletzte sich der Innenverteidiger am linken Knie. Eine MR-Untersuchung bestätigte einen Seitenbandriss. Der 19-jährige wird laut Angaben von Rapid noch am heutigen Dienstag operiert werden. Der Eigenbauspieler fehlt den Hütteldorfern damit bis Saisonende.

Der U21-Teamspieler bestritt in dieser Saison bisher 23 Ligapartien für die Grün-Weißen, dabei gelang ihm ein Treffer beim 1:1 im vergangenen September gegen Meister Salzburg.

