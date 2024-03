Verletzungs-Schock & Pöltl-Punkte: Toronto unterliegt Golden State

Die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association nicht nur 105:120 gegen die Golden State Warriors, sondern zudem ihren All-Star Scottie Barnes verloren, der mit einer Verletzung am linken Mittelhandknochen ausschied. Jakob Pöltl schrieb mit zehn Punkten und 14 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem standen zwei Assists und je ein Steal sowie Block in 24:50 Minuten für den 28-jährigen Wiener zu Buche.

Nachdem sich Barnes verletzt hatte, waren die Raptor noch mit einer 64:61-Führung in die Halbzeit gegangen. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste aus San Francisco jedoch rasch für den Umschwung und gaben ab dem 73:71 (29. Minute) aus ihrer Sicht die Führung nicht mehr ab. Stephen Curry zeichnete beim achten Auswärtssieg seines Teams in Folge für 25 Punkte der Warriors verantwortlich, 24 gingen auf das Konto von Jonathan Kuminga.

RJ Barrett war mit 23 Zählern der erfolgreichste Scorer der Kanadier, die nach 60 Saisonspielen weiterhin bei nur 22 Siegen halten. Am Sonntag sind die Charlotte Hornets in Toronto zu Gast.

Celtics mit zehntem Erfolg in Serie

Die Boston Celtics feierten mit einem 138:110 gegen die Dallas Mavericks den zehnten Erfolg hintereinander. Jayson Tatum steuerte 32 Punkte bei. Für die Texaner war ein Triple-Double aus 37 Zählern, zwölf Rebounds und elf Assists von Luka Doncic zu wenig. Nicht zu stoppen war Giannis Antetokounmpo beim 113:97 der Milwaukee Bucks auswärts gegen die Chicago Bulls. Der „Greek Freak“ erzielte 46 Punkte und holte 16 Rebounds. Die Bucks gewannen zum fünften Mal in Serie.

NBA-Ergebnis vom Freitag: Toronto Raptors (10 Punkte, 14 Rebounds in 24:50 Minuten von Jakob Pöltl) – Golden State Warriors 105:120.

(APA).

Beitragsbild: Imago.