Verletzungsupdate bei Danso

Kevin Danso wird bei Lens in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Der an einer Adduktorenzerrung leidende Innenverteidiger wird am Sonntag im Ligue-1-Spiel bei Stade Rennes nicht zur Verfügung stehen. Trainer Franck Haise erklärte am Freitag aber, dass der österreichische Internationale zum Saison-Abschluss gegen Montpellier wieder im Kader stehen könnte.

„Bei Kevin war die Untersuchung beruhigend. Es gibt ein kleines Problem, deshalb wird er dieses Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Aber wir sind zuversichtlich, dass er bis zum letzten Spiel wieder fit ist“, sagte Haise. Danso gilt als Fixstarter im EM-Kader von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick.

(APA)/Beitragsbild: Imago