Neue Frisur nach Wette: Torschütze Gemicibasi wird zum „dicken Ronaldo“

via Sky Sport Austria

Die Überraschung ist perfekt: Austria Klagenfurt bezwingt Red Bull Salzburg als erste österreichische Mannschaft in dieser Saison. Turgay Gemicibasi leitete mit seinem platzierten Schuss den Sieg ein – und erhielt aufgrund einer Wette noch in der Kabine eine neue Frisur.

„Wir marschieren einer für den anderen. Ich glaube, gegen uns will man nicht gerne spielen, vor allem wenn wir dann in Führung gehen. Man kann auch die beste Mannschaft in Österreich schlagen“, resümiert der Klagenfurt-Profi nach dem 2:1-Heimsieg.

2668 212 Turgay Gemicibasi Position Mittelfeld Verein SK Austria Klagenfurt

In der nächsten Woche will Gemicibasi bei der WSG Tirol nachlegen, das aber mit einem veränderten Haarschnitt. Nach einer Wette mit seinen Mitspielern erhielt der Torschütze nach dem Sieg einen neuen Haarschnitt: Die Frisur des „dicken Ronaldos“ ist damit der Preis des heutigen Sieges. „Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll“, scherzte der Klagenfurter Spieler nach dem Schlusspfiff.

(Red.)