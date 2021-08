“Vermessen und unrealistisch”: Suttner zweifelt Zielsetzung von Austria-Investor an

via

via Sky Sport Austria

Markus Suttner war am Montag bei “Talk und Tore” zu Gast. Der Austria-Verteidiger äußerte sich u.a. zur optimistischen Zielsetzung von Investor Luka Sur: “Natürlich hätte ich nichts dagegen. Es wäre aber vermessen und unrealistisch, wenn wir über solche Ziele reden.” Der Verteidiger fügte an: “Wir haben diese Zielsetzung auch nur in der WhatsApp-Gruppe gehabt, das war nicht kommuniziert vom Verein.”

Suttner: “Potential und Stimmung ist gut”

Suttner spricht über den jungen Austria-Kader