UEFA Champions League

Verrückt! Torhüter Trubin köpfelt Benfica in letzter Sekunde in Playoffs

Für einen dramatischen Schlusspunkt einer turbulenten Champions-League-Partie zwischen Benfica und Real Madrid sorgte Torhüter Anatoliy Trubin.

In der 90.+8 Minute köpfelte der Benfica-Keeper nach vorne geeilt zum 4:2-Endstand ein und sicherte dem Team von Startrainer Jose Mourinho damit in letzter Sekunde den Einzug in die Playoffs als 24. der Tabelle.

HIGHLIGHTS | Benfica – Real Madrid | 8. Spieltag

Für Real Madrid und David Alaba, der in der 78. Minute eingewechselte wurde, war die 2:4-Niederlage extrem bitter: Die Königlichen rutschten von Rang drei auf neun ab und müssen nun in der Zwischenrunde antreten. Zuvor hatte Real-Star Kylian Mbappé mit einem Doppelpack (30./58.) geglänzt und mit nun 13 Vorrundentoren den bisherigen Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16 übertroffen.

In der hektischen Schlussphase sahen Raul Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) noch die Gelb-Rote Karte, ehe Trubins spektakuläres Kopfballtor das Stadion endgültig zum Beben brachte.

Rodrygo-Rot statt Mbappe-Tor: Kuriose Real-Szene

Champions League: Der Turnierbaum & alle Termine der K.o.-Phase im Überblick

(SID/red.) / Artikelbild: Imago