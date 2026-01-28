Verrückt! Torhüter Trubin köpfelt Benfica in letzter Sekunde in Playoffs

Für einen dramatischen Schlusspunkt einer turbulenten Champions-League-Partie zwischen Benfica und Real Madrid sorgte Torhüter Anatoliy Trubin.

In der 90.+8 Minute köpfelte der Benfica-Keeper nach vorne geeilt zum 4:2-Endstand ein und sicherte dem Team von Startrainer Jose Mourinho damit in letzter Sekunde den Einzug in die Playoffs als 24. der Tabelle.

Für Real Madrid und David Alaba, der in der 78. Minute eingewechselte wurde, war die 2:4-Niederlage extrem bitter: Die Königlichen rutschten von Rang drei auf neun ab und müssen nun in der Zwischenrunde antreten. Zuvor hatte Real-Star Kylian Mbappé mit einem Doppelpack (30./58.) geglänzt und mit nun 13 Vorrundentoren den bisherigen Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16 übertroffen.

In der hektischen Schlussphase sahen Raul Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) noch die Gelb-Rote Karte, ehe Trubins spektakuläres Kopfballtor das Stadion endgültig zum Beben brachte.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago