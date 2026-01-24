Versöhnlicher ÖSV-Abschluss? Die Slalom-Startliste in Kitzbühel

Doppelte Wiedergutmachung geplant: Am Tag nach dem Abfahrtsdebakel auf der Streif will das ÖSV-Slalom-Team in Kitzbühel seinen ersten Saison-Podestplatz einfahren.

Allerdings geht der traditionsreiche Slalom in der Topgruppe noch ohne Österreicher über die Bühne: Loic Meillard eröffnet das Rennen, auf ihn folgen Adelboden-Sieger Paco Rassat, der verwarnte Henrik Kristoffersen sowie Lucas Braathen. Wengen-Sieger Atle Lie McGrath startet als Sechster.

Matt & Feller als ÖSV-Hoffnungen in Kitzbühel

Kurze Zeit später geht Fabio Gstrein (Startnummer 12) als erster ÖSV-Technikspezialist ins Rennen. Nur eine kurze Pause trennt danach die Antritte von Manuel Feller (15) sowie Marco Schwarz (16). Ebenfalls als Teil der Top 30 nehmen der ÖSV-Saisonstärkste Michael Matt (18), Dominik Raschner (23) sowie Johannes Strolz (29) teil. Das letztgenannte Duo hegt dabei noch kleine Olympia-Hoffnungen.

Um Erfolgserlebnisse kämpfen im fortgeschrittenen Rennverlauf noch Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (44) sowie Simon Rueland (48).

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.