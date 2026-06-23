Verstärkung für die Defensive: Salzburg verpflichtet Innenverteidiger

Der FC Red Bull Salzburg hat sich in der Defensive verstärkt und Kevin Boma verpflichtet. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia zu den Mozartstädtern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031.

Der 1,93 Meter große Togolese wurde in Frankreich ausgebildet und stand zuletzt zwei Saisonen lang bei Estoril Praia unter Vertrag. Für den portugiesischen Erstligisten absolvierte der zweifache Teamspieler Togos insgesamt 53 Pflichtspiele.

„Mit Kevin Boma konnten wir einen Spieler mit sehr vielen Qualitäten verpflichten. Er ist groß, physisch stark, extrem schnell und hat bereits die Erfahrung aus zwei Jahren höchster portugiesischer Liga“, sagt Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann.

Boma selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin stolz und voller Freude, dass ich mich dem FC Red Bull Salzburg anschließen kann. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen und mit dem Training loszulegen.“

Der Innenverteidiger wird künftig mit der Rückennummer 44 auflaufen und absolvierte bereits am Dienstag seine erste Trainingseinheit bei den Bullen.

Die Salzburger hatten nach Saisonende mit Joane Gadou (zu Dortmund) und Jannik Schuster (Brentford) zwei Innenverteidiger abgegeben.