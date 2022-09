Verstappen beim Heim-GP auf Pole

via

Max Verstappen schickt sich an, beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort seinen zweiten Heimsieg nacheinander einzufahren. Der Red-Bull-Pilot war am Samstag im Qualifying 21 Tausendstelsekunden schneller als Ferrari-Mann Charles Leclerc und holte sich damit zum 17. Mal eine Formel-1-Pole-Position. Auf Platz drei kam Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

In Zandvoort hatte Verstappen im vergangenen Jahr bei der Rückkehr der Formel 1 in die Niederlande nach 36 Jahren einen triumphalen Sieg gefeiert. Der Niederländer geht aktuell mit dem üppigen WM-Vorsprung von 93 Punkten auf seinen Teamkollegen Sergio Perez in das 15. WM-Rennen, Start ist am Sonntag um 15.00 Uhr live auf Sky Sport F1.

„Hier vorne zu sein, ist verrückt“, sagte Verstappen, der auf seiner letzten schnellen Runde Leclerc noch abfing. Am Freitag hatte sein Red Bull in der ersten Trainingssession technische Probleme gehabt, danach wurden im Auto viele neue Teile eingebaut. „Gestern war es ein bisschen schwierig. Aber heute haben wir es richtig hinbekommen, das ganze Team“, fügte der 24-Jährige hinzu. „Super, so viel Oranje hier zu sehen“, sagte er auf Niederländisch.

„Das war wirklich knapp. Es war eine großartige Runde von Max am Ende. Unser Auto ist während des Qualifyings besser und besser geworden“, meinte Leclerc, dem in der WM-Wertung bereits 98 Punkte auf Verstappen fehlen. „Wir sind hier viel stärker als am vergangenen Wochenende“, machte er den Fans der Scuderia Hoffnung. Ferrari benötige aber einen guten Start. Sainz, der 0,092 Sekunden langsamer als der Pole-Sitter war, freute sich unterdessen über „eine saubere Runde“.

Verstappen steuert auf einen neuen Rekord an Siegen in einer Formel-1-Saison zu. Derzeit hält er bei neun, insgesamt acht Chancen hätte er noch, um die aktuelle Bestmarke umzustoßen. Je 13 Rennen haben die beiden Deutschen Michael Schumacher und Sebastian Vettel gewonnen.

