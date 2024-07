Verstappen bekommt Startplatzstrafe in Spa

Der kriselnde Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird beim Großen Preis von Belgien in Spa nicht von einem der ersten zehn Plätze starten. Wie der Weltverband FIA am Freitag mitteilte, wird Red Bull Racing bereits den fünften Verbrennungsmotor in Verstappens RB20 verbauen.

Nur vier sind im Lauf der Saison erlaubt. Somit tritt eine Gridstrafe in Kraft, der Niederländer wird am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten versetzt.

Die knapp 7 km lange Strecke in Spa bietet viele Überholmöglichkeiten und ist deshalb beliebt für Motorenwechsel. Die „Ardennen-Achterbahn“ ist Verstappens erklärte „Lieblingsstrecke“: Im Jahr 2022 startete er, auch wegen einer Strafe, von Rang 14 und fuhr als Sieger über die Ziellinie.

Verstappen erstmals seit 2021 drei Rennen sieglos

Der 26-Jährige wartet nun schon drei Rennen in Folge auf einen Sieg – das gab es zuletzt 2021. Am vergangenen Sonntag in Ungarn war er auch aufgrund eines Crashs mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton nur Fünfter geworden. Sein Vorsprung auf McLaren-Pilot Lando Norris beträgt in der Fahrer-WM noch 76 Punkte.

Der Grand Prix von Belgien auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps ist das letzte Rennen vor der knapp einmonatigen Formel-1-Sommerpause.

(SID) / Bild: Imago