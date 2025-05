Verstappen holt Pole Position in Miami

Max Verstappen hat im Eiltempo zurückgeschlagen und die Pole Position für den Großen Preis von Miami (Sonntag, 22 Uhr live auf Sky oder im Stream mit Sky X) erobert.

Der Formel-1-Weltmeister, im Sprintrennen kurz zuvor nach einer unverschuldeten Zeitstrafe nur 17., setzte sich im Qualifying knapp vor McLaren-Pilot Lando Norris und Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli durch. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im zweiten McLaren musste sich mit Rang vier begnügen.

Red-Bull-Star Verstappen, der erst vor wenigen Tagen Vater der kleinen Lily geworden war, feierte seine 43. Pole Position in der Formel 1. Für Verstappen war es die dritte Pole Position in dieser Saison und die zweite nacheinander nach Jeddah. „Es war ein großartiges Qualifying. Wir haben das Auto auch ein wenig verbessert. Q1, Q2, Q3 – wir haben uns bei jedem Run verbessert und versucht, das Limit zu finden. Es hat gut funktioniert, ich bin sehr glücklich, auf der Pole zu stehen“, sagte der frischgebackene Vater einer Tochter. Was das Rennen angeht, müsse man „abwarten, wie das Wetter wird“.

Enttäuschung für Hamilton

Eine neuerliche Enttäuschung erlebte auch Lewis Hamilton, der Rekordweltmeister kam im Ferrari nur gut vier Stunden nach seinem starken Auftritt im Sprintrennen nicht über Startplatz zwölf hinaus.

Beim Sprint am Samstagmittag (Ortszeit), den Norris auf abtrocknender Strecke vor Piastri und Hamilton gewonnen hatte, konnten sich die beiden McLaren-Piloten in der Fahrer-WM weiter von den Verfolgern absetzen. Piastri führt nun mit 106 Punkten vor Norris (97) und Verstappen (87).

