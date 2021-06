Verstappen im 1. Freien Training von Aserbaidschan vorne

In der WM-Wertung führt Verstappen nach fünf Rennen vier Punkte vor dem Briten Hamilton. In Baku stand Verstappen bisher noch nie auf dem Podest. “Das Gefühl ist gut. Es ist natürlich jetzt viel Wind dabei”, sagte Verstappen im ORF-Interview mit Blick auf die Verhältnisse.

Max Verstappen hat nach seinem Formel-1-Sieg in Monaco mit einer Trainingsbestzeit bei der nächsten Station nachgelegt. Im ersten Freitagstraining vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku war der niederländische Red-Bull-Pilot 0,043 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse wäre bei seinem Heimrennen vor zwei Wochen von der Pole Position gestartet, wurde aber von einem Defekt gestoppt. Dritter war der Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE

— Formula 1 (@F1) June 4, 2021