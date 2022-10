Verstappen knackt Rekord von Schumacher

Max Verstappen hat mit seinem Sieg beim Großen Preis der USA einen Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel eingestellt.

Kurz vor Schluss überholt Max Verstappen seinen großen Konkurrenten des vergangenen Jahres Lewis Hamilton. Der Brite war zuvor durch einen Boxenstop-Fauxpass der Red Bull-Crew in Führung gegangen. Dennoch überquert Verstappen die Ziellinie zuerst und sichert durch den Sieg Red Bull die Konstrukteurs-WM.

13 Rennsiege in einer Saison

Mit dem Erfolg in Austin holt Verstappen seinen insgesamt 33 Rennsieg. Zudem egalisiert der Niederländer mit dem 13. Erfolg der laufenden Saison einen Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Die beiden Deutschen hatten bisher die meisten Siege innerhalb eines Jahres auf dem Konto. Schumacher gelang dies im Jahr 2004, Vettel im Jahr 2013.

Noch stehen in der aktuellen Saison drei weitere Rennen an. Schon am kommenden Wochenende könnte Verstappen in Mexiko zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Verstappen schnappt sich Sieg in Austin – die Highlights im Video

