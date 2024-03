Verstappen mit Bestzeit im ersten Jeddah-Training

Weltmeister Max Verstappen ist zur Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gerast.

Der Red-Bull-Pilot drehte am Donnerstag in 1:29,659 Minuten die schnellste Runde auf dem Jeddah Corniche Circuit. Verstappen zeigte sich nach seinem Sieg beim ersten Grand Prix des Jahres am vergangenen Wochenende in Bahrain also weiter unbeeindruckt von den Machtkämpfen, die in seinem Rennstall toben.

Der Niederländer, der sich zwischenzeitlich über den Motor beschwert hatte, verwies Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso mit einem Vorsprung von 0,186 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der 0,209 Sekunden langsamer war.

