Verstappen niederländischer Sportler des Jahres

via

via Sky Sport Austria

Der zweimalige Weltmeister Max Verstappen ist in den Niederlanden zum dritten Mal zum Sportler des Jahres gewählt worden. Der 25 Jahre alte Formel-1-Rennfahrer erhielt die Auszeichnung am Mittwochabend im Rahmen einer Gala in Amsterdam, bereits 2016 und 2021 war er von der Fachjury zum besten Sportler gewählt worden.

Bei den Frauen siegte erstmals Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Irene Schouten und folgte damit auf Leichtathletin Sifan Hassan. Zur Mannschaft des Jahres wurden die Leichtathletinnen der 4×400 m-Frauenstaffel mit Eveline Saalberg, Lisanne de Witte, Lieke Klaver, Femke Bol und Andrea Bouma gewählt. Sie waren in München mit einem nationalem Rekord Europameisterinnen geworden.

(SID)

Bild: IMAGO