Verstappen schlägt Leclerc zum Auftakt

Weltmeister Max Verstappen hat den Auftakt der Formel 1 in Spielberg dominiert und sich damit gleich zum Favoriten für das Qualifying aufgeschwungen. Beim Heimspiel seines Red-Bull-Teams steigt dieses nämlich bereits am Freitagnachmittag (17.00 Uhr), dann wird die Startaufstellung für den Sprint am Samstag (16.30 Uhr/jeweils Sky) ermittelt.

Im ersten freien Training verwies WM-Spitzenreiter Verstappen seinen Rivalen Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz, der Monegasse hatte gut zweieinhalb Zehntelsekunden Rückstand.

Mercedes kam mit George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf die Ränge drei und fünf. Mick Schumacher wurde im Haas Neunter. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel fuhr auf den 13. Platz, geriet auf seiner letzten schnellen Runde allerdings in den Verkehr.

Im ohnehin nur einstündigen Training ging den Teams zudem wertvolle Zeit vor dem Qualifying verloren. Ein technisch bedingter Ausfall von McLaren-Pilot Lando Norris und ein kosmetischer Eingriff an der Strecke sorgten für zwei Unterbrechungen. An den Kerbs hatte sich eine Versiegelung aus Gummi teilweise gelöst, diese musste entfernt werden.

Der Sprint am Samstag ist eines von drei Kurzrennen in dieser Saison, in dem die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) ermittelt wird. Für die Ränge eins bis acht werden im Sprint zudem WM-Punkte vergeben.

Rauch unterm Hintern! Norris sorgt für rote Flagge im ersten Training

