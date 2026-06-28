Verstappen-Unfall: Red Bull nimmt Schuld auf sich

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte seinem Red-Bull-Rennstall zufolge keine Schuld am heftigen Abflug in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich am Samstag.

„Als Team übernehmen wir die volle Verantwortung und entschuldigen uns bei ihm“, sagte Teamchef Laurent Mekies: „Wir haben an Aerodynamik am Heck des Wagens verloren, was Max keine Chance ließ.“ Laut des Franzosen sei die gesamte Dynamik des Unfalls „ungewöhnlich“ gewesen.

Es habe einen Defekt am Heckflügel gegeben, betonte Mekies. Verstappen hatte auf seiner letzten schnellen Runde die Kontrolle verloren, bevor er hart in der Streckenbegrenzung einschlug. Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg hatte der 28-jährige Niederländer die Chance auf einen Startplatz in der ersten Startreihe, musste sich aber am Ende mit Rang fünf begnügen. Die nicht unumstrittene Poleposition ging an Mercedes-Pilot George Russell vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Verstappen zog sich beim Crash keine Verletzungen zu. „Alles ist in Ordnung“, sagte er. Als Siebenter der WM-Wertung steht er beim Heimspiel des Austro-Rennstalls um 15.00 Uhr (live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) unter Druck. Fünfmal konnte er schon in der Steiermark gewinnen, so oft wie kein anderer. „Das Auto ist nicht so stark beschädigt, daher muss hoffentlich nicht viel daran geändert werden“, sagte Verstappen, der sich Chancen auf ein Topresultat ausrechnet, wenn das Reifenmanagement bei prognostizierten Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius funktioniert.