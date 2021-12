Verstappen vs. Hamilton: Wird es schmutzig wie bei Senna und Prost?

Sonntag, kurz nach 17 Uhr Ortszeit, die Lichter der Startampel erlöschen, Lewis Hamilton und Max Verstappen geben Vollgas, 304 Meter – dann die erste Kurve. Was passiert? Millionen Fans rund um die Welt schauen genau hin, der Puls rast. Kommt es zum Crash, eskaliert das Duell um den WM-Titel völlig? Wie einst bei Ayrton Senna und Alain Prost?

„Das wird ein spannendes Rennen“, sagte Verstappen vor dem Herzschlagfinale von Abu Dhabi (am Sonntag, 14.00 Uhr live auf Sky) und sprach damit aus, was ohnehin schon alle wissen. Erstmals seit 1974 gehen zwei Fahrer im Kampf um die Krone punktgleich in die letzten Kilometer der Saison, einen größeren Nervenkitzel hätte sich die Formel 1 nicht wünschen können. Zu einem ersten Aufeinandertreffen kommt es übrigens schon am Donnerstag: Verstappen und Hamilton müssen bei der offiziellen Pressekonferenz Seite an Seite vor die Reporter treten.

Er selber und Red Bull werden im Kampf mit Serienweltmeister Hamilton „alles geben, um diese Meisterschaft zu gewinnen“, sagte Verstappen schon einmal. Und viele fürchten, dass es schmutzig werden könnte. Denn: Wenn Verstappen und Hamilton ausscheiden, also keine Zähler holen, ist der Niederländer neuer Champion. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Rennsiege über den Weltmeister – hier liegt Verstappen mit 9:8 vor Hamilton.

Doch der Titelverteidiger scheint sich nicht allzu große Sorgen zu machen, dass Verstappen ihn sozusagen „abschießen“ könnte. „Nein“, antwortete Hamilton in einem Sport-Bild-Interview auf eine entsprechende Frage. „Ich fürchte nicht das, was vielleicht gar nicht passiert. Solchen Gedanken gebe ich gar keinen Platz“, sagte der Mercedes-Pilot, der mit einem achten WM-Titel vor Michael Schumacher alleiniger Rekordweltmeister werden würde.

Schumacher gewann seinen ersten Titel 1994 übrigens mit einem umstrittenen Manöver im letzten Saisonrennen gegen Damon Hill, bei Verstappen gegen Hamilton werden aber auch zwangsläufig Erinnerungen wach an Ayrton Senna und Alain Prost wach. 1989 und 1990 entschieden zwei Unfälle die WM-Duelle der beiden Streithähne, 1990 unmittelbar nach dem Start.

In Abu Dhabi wird nach Sebastian Vettel (2010), Hamilton (2014) und Nico Rosberg (2016) nun zum vierten Mal der neue Weltmeister gekürt. Und Red-Bull-Teamchef Christian Horner beteuerte, dass Verstappen keine dreckigen Tricks anwenden wird. „Natürlich ist es uns wichtig, wie wir die Meisterschaft gewinnen. Man will ja auf der Strecke gewinnen. Nicht in einem Stewards-Room, nicht in einem Kiesbett“, sagte Horner: „Es war das ganze Jahr hindurch ein harter Kampf. Es gab einige fantastische Rennen zwischen diesen beiden Fahrern, und ich hoffe, dass es in Abu Dhabi ein faires und sauberes Rennen geben wird.“

Die Fans können den Showdown kaum noch erwarten.

