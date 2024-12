Verteidiger wird zum Elfmeter-Killer: Spanischer Viertliga-Klub schockt Girona im Cup

Der 19-jährige Außenverteidiger Pol Arnau ist am Mittwoch in Spaniens Fußball-Cup zum Helden von Logrones geworden – als Tormann.

Der Viertligist besiegte den Erstligisten Girona nach torloser regulärer Spielzeit mit 4:3 im Elfmeterschießen, Arnau wehrte dabei einen Girona-Elfer ab. Ein weiterer Strafstoß des Favoriten landete an der Querlatte. Youngster Arnau war nach dem verletzungsbedingten Aus von Goalie Kike Royo bei erschöpftem Austauschkontingent ins Tor gegangen.

Girona zuletzt mit CL-Niederlage bei Sturm

Für Girona ist es der nächste Rückschlag, nachdem das Liga-Sensationsteam der vergangenen Saison vor einer Woche in der Champions League in Klagenfurt gegen Sturm Graz mit 0:1 unterlegen war. Gegen unterklassige Vereine im nationalen Cup ausgeschieden sind in der zweiten Runde mit Espanyol und Villarreal auch weitere Erstligisten. Der FC Barcelona und Real Madrid steigen erst in der nächsten Runde ein.

(APA)

Bild: Imago