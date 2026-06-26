Vertrag aufgelöst: Mittelfeldspieler verlässt Real

Real Madrid treibt seinen Kaderumbau nach einer titellosen Saison weiter voran. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag bekannt gab, wird der Vertrag mit Mittelfeldspieler Dani Ceballos (29) ein Jahr vor Ablauf „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

Ceballos war vor neun Jahren nach Madrid gewechselt, er gewann mit den Königlichen 16 Titel, spielte aber schon in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle. Ceballos wird von spanischen Medien mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.

Real will unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho in der kommenden Saison national den FC Barcelona angreifen und auch international wieder zu den Schwergewichten gehören.

Bereits drei Spieler wurden in diesem Sommer verpflichtet. Der spanische Europameister Marc Cucurella kommt für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea, er soll die linke Abwehrseite schließen. Ablösefrei wechseln Verteidiger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) und Mittelfeldspieler Bernardo Silva (Manchester City) nach Madrid.