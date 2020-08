Vertrag bis 2023: Rapid verlängert mit Talent

Der SK Rapid Wien hat den Vertrag mit Lion Schuster verlängert. Seit 2012 schnürt der Youngster seine Fußballschuhe für Rapid, wo er über den Nachwuchs bei SK Rapid II landete.

Seit knapp eineinhalb Jahren trainiert der 20-jährige immer wieder auch mit der ersten Mannschaft, für die er in der abgelaufenen Saison auch seine ersten beiden Profi-Einsätze verzeichnete (beim 4:0 gegen den LASK, sowie beim 1:2 im Cup gegen Salzburg). Nun einigten sich der SK Rapid und der Mittelfeldspieler auf eine weitere Zusammenarbeit um drei Jahre bis Sommer 2023!

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: “Wir freuen uns, dass wir uns mit Lion Schuster auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Er war schon in der letzten Saison Bestandteil unserer Kampfmannschaft, wo er im Rahmen des 30-Mann-Kaders in der Meistergruppe stand. Leider zog er sich vor dem ersten Spiel einen Mittelfußknochenbruch zu und fiel danach aus. Er wird seinen Weg nun bei uns fortsetzen und wir sind froh, einen so kampfbetonten Spieler mit großem Rapid-Herz bei uns zu haben!“

Lion Schuster: “Es ist natürlich eine große Freude für mich, dass ich hier weiter bei Rapid bleibe – es wird jetzt immerhin schon meine neunte Saison bei meinem Herzensverein. Insbesondere will ich mich bei meinen Trainern bedanken, welche alle einen großen Anteil dazu beigetragen haben, dass ich heute meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe: Harald Mössler, Rainer Hannbeck, Jürgen Kerber, Muhammet Akagündüz, Zeljko Radovic und Didi Kühbauer. Weiter möchte ich mich bei Steffen Hofmann und Willi Schuldes für ihre Unterstützung der letzten Jahre bedanken!”

(Pressemitteilung SK Rapid Wien)

Beitragsbild: GEPA