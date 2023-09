Vertrag in Sion aufgelöst! Neuer Klub für Balotelli

Der ehemalige italienische Nationalspieler Mario Balotelli hat einvernehmlich seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag mit dem Schweizer Klub FC Sion aufgelöst, wo auch ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner unter Vertrag steht. Dies bestätigte Sions Präsident Christian Constantin.

Laut italienischen Medien einigte sich Balotelli auf einen Vertrag mit dem türkischen Klub Adana Demirspor, für den er bereits in der Saison 2021/2022 gespielt hatte. Seit Beginn der Meisterschaft trainierte der 33-Jährige allein. In 19 Pflichtspielen für Sion erzielte Balotelli in der vergangenen Saison sechs Treffer.

Balotelli erzielte für die italienische Nationalmannschaft in 36 Länderspielen 14 Treffer. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2012. Auf Vereinsebene war Balotelli unter anderem für Manchester City, den FC Liverpool sowie die Mailänder Klubs AC und Inter aktiv.

(SID)/Bild: Imago