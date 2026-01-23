Die Zukunft von U17-WM-Shootingstar Johannes Moser ist geklärt. Der 18-Jährige verlässt den FC Liefering und wechselt zu Red Bull Salzburg. Nach der starken WM waren mehrere Topklubs an dem Kärntner interessiert.

Bei den Bullen unterschreibt der Offensivspieler einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der gebürtige Kärntner kam im Sommer 2021 nach Salzburg und durchlief mehrere Nachwuchsstationen der Red Bull Akademie. Nach Einsätzen in der U15, U16 und U18 folgten Spiele für die U19 in der UEFA Youth League (vier Partien, ein Tor) sowie für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga, wo Moser 13 Mal zum Einsatz kam und ein Tor erzielte.

Moser macht in Katar auf sich aufmerksam

International machte Johannes Moser im vergangenen November bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auf sich aufmerksam. Der 18-Jährige erzielte acht Treffer für Österreich, wurde Torschützenkönig des Turniers und als zweitbester Spieler ausgezeichnet. Österreich erreichte bei der WM den zweiten Platz.

Bis auf Weiteres wird Moser weiterhin als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt.

„Von seinem Talent absolut überzeugt“

Salzburg-Sportchef Marcus Mann sagt zur Unterschrift: „Wir freuen uns, dass sich Johannes dafür entschieden hat, seinen Weg beim FC Red Bull Salzburg fortzusetzen. Wir sind von seinem Talent absolut überzeugt, werden ihm deshalb die nötige Zeit zur Entwicklung geben und keinen Druck ausüben.“

Auch Moser äußert sich in der Vereinsaussendung: „Der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance, der ich mit viel Freude entgegenblicke. Ich freue mich auf die kommenden Monate.“

(Red Bull Salzburg) / Bild: GEPA