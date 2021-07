Vertrag von ÖBV-Teamchef Korner unbefristet verlängert

Teamchef Raoul Korner wird das österreichische Basketball-Nationalteam der Männer auch in Zukunft betreuen. Der 45-jährige Wiener, der gleichzeitig als Trainer des deutschen Bundesligisten medi Bayreuth tätig ist, unterschrieb einen “langfristigen Vertrag”, teilte der Basketballverband am Donnerstag mit. Auf APA-Anfrage erklärte der ÖBV, dass dieser unbefristet und an keine Konditionen gekoppelt sei. Korner steht seit 2019 an der Seitenlinie des Nationalteams.

“Mir hat die Arbeit mit allen Beteiligten extrem viel Spaß gemacht – und ich spüre den Willen, etwas aufzubauen”, erklärte Korner, der in den nächsten Jahren rund um die aktuellen Leistungsträger einen Verjüngungsprozess einleiten soll. Ziel ist es, bei der im Jahr 2023 beginnenden Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 mit den Top-Nationen zu konkurrieren.

Unterdessen nehmen Österreichs Basketball-Männer entgegen früheren Planungen nicht im August in Portugal an der Vorqualifikation zur WM 2023 teil.

