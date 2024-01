Vertragsauflösung beim WAC – Morgenstern im Profikader dabei

Neuigkeiten beim Wolfsberger AC! Nachdem der 17-jährige Michael Morgenstern an Heiligabend seinen ersten Profi-Vertrag bei den Lavanttalern unterschrieb, ist der Cousin vom ehemaligen Skisprungstar Thomas Morgenstern Teil des Profikaders von Trainer Manfred Schmid.

„Es freut mich sehr, dass wir Michael trotz des Interesses vom SK Rapid Wien für uns gewinnen konnten. Das Probetraining hat das riesige Potential, welches schon bei der Beobachtung eines Spiels absehbar war, bestätigt. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit ihm und wollen alles daran setzen ihn weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt an die Profimannschaft heranzuführen“, sagte Schmid über den jungen Offensivspieler.

In der Kärntner Liga erzielte Morgenstern in der laufenden Saison vier Tore in 16 Spielen. Nachdem er im Herbst bei einem Probetraining überzeugen konnte, unterschrieb Morgenstern bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Bukusu und WAC lösen Vertrag auf

Nicht mehr beim Wolfsberger AC ist hingegen Kevin Bukusu. Der 22-jährige Deutsche einigte sich mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung, nachdem Bukusu in der aktuellen Saison kein einziges Mal im Bundesliga-Kader stand.

Bild: GEPA