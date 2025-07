Vertragsauflösung! LASK lässt Offensivspieler ziehen

Der LASK und Alexis Tibidi gehen künftig getrennte Wege. Die Oberösterreicher einigten sich mit dem 21-jährigen Franzosen auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrages.

Tibidi war im Sommer 2024 vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes nach Linz gewechselt. Für die Linzer bestritt der Flügelspieler in der vergangenen Saison acht Pflichtspiele, davon eines von Beginn an. Acht weitere Einsätze absolvierte der Franzose für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte, für die er einen Treffer erzielte.

Nun einigte sich der LASK mit Tibidi ebenso auf eine vorzeitige Vertragsauflösung, wie zuvor mit Adil Taoui, dessen Kontrakt noch während der Amtszeit von Markus Schopp aufgelöst worden war.

Artikelbild: GEPA