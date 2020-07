Vertragspoker: Rapid-Kapitän Schwab will rasche Klarheit über Zukunft

via

Der Vertrag von Rapid-Kapitän Stefan Schwab bei SK Rapid Wien ist am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Wie es nun mit dem 29-Jährigen weitergeht ist weiterhin unklar. Der Mittelfeldspieler will in den kommenden Tagen, nach Absprache mit dem Verein, eine endgültige Entscheidung treffen.

Bei den Leistungstests am Dienstag ist Schwab nicht mit dabei, er nimmt derzeit nicht am Rapid-Training teil. Gegenüber der Tageszeitung Kurier äußerte sich der Rapid-Kapitän: „Die Entscheidung hängt von Rapid ab, ob sie mir noch etwas anbieten können. Die ersten ein, zwei Tage bin ich jetzt nicht dabei, aber dann muss man eine endgültige Entscheidung treffen.“

“Man muss sich auch in meine Rolle hineinversetzen. Ich bin schon seit drei Wochen beim AMS und muss auch planen. Auch die Laufzeit ist wichtig. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich brauche keine halbe Lösung.”, führte der Salzburger weiter aus.

Schwab spielt seit 2014 für Rapid Wien und hat 241 Pflichtspiele absolviert. 51 Tore und 51 Assists konnte er in dieser Zeit verbuchen.

