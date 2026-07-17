Vertragsverlängerung & Leihwechsel: Personal-Update beim GAK

Der GAK hat den Vertrag mit Torhüter Juri Kirchmayr vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Der 20-Jährige wird in der kommenden Saison an den FC Wacker Innsbruck verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Kirchmayr wechselte im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg nach Graz. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der gebürtige Niederösterreicher zunächst bei seinem Heimatverein sowie in der Akademie St. Pölten, ehe er nach Deutschland wechselte.

Leihe nach Innsbruck

In der vergangenen Saison war Kirchmayr bereits an den Floridsdorfer AC verliehen. Dort absolvierte er alle 28 Ligaspiele, kassierte lediglich 18 Gegentore und blieb 15-mal ohne Gegentreffer. Damit stellte der FAC die beste Defensive der ADMIRAL 2. Liga. Zudem gehört er mittlerweile zum Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft.

Nun soll Kirchmayr seine Entwicklung bei Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck fortsetzen. Die Tiroler erhalten im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption, der GAK sicherte sich im Gegenzug eine Rückkaufoption.