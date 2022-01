Verwirrung um Brady-Rücktritt – Vater dementiert Bericht

via

Star-Quarterback Tom Brady beendet nach 22 Spielzeiten und sieben Super Bowl-Titeln offenbar seine Football-Karriere. Dies berichten die gut informierten ESPN-Insider Jeff Darlington und Adam Schefter. Nun dementiert aber Bradys Vater die Meldung.

Der 44-jährige Superstar hat sich nach Informationen von ESPN zufolge nach dem Playoff-Aus mit dem Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers gegen eine Fortsetzung seiner einmaligen Laufbahn entschieden.

Bradys Entscheidung in den Ruhestand zu treten, basiert auf mehreren Faktoren, darunter Familie und Gesundheit. Auch wenn es weniger wichtig ist, erkennt Brady an, dass die Buccaneers wahrscheinlich einen bedeutenden Wechsel im Kader vornehmen werden, so die Quellen.

Vater dementiert Bericht

Brady hat wochenlang betont, dass er nie eine „Abschiedssaison“ wollte, und viele, die ihn kennen, glaubten, dass er sich eine Entscheidung ohne großes Drama wünschte, die ihm vorausging. Er wird sich neuen Aufgaben zuwenden und glaubt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um seine Karriere zu beenden, sagen die Quellen der ESPN-NFL-Experten.

Mike Giardi von NFL-Network und Reporterin Kylan Mills von KRON4News berichten beide, dass Bardys Vater die Rücktritts-Meldung dementiert.

„Diese Geschichte Mike, ist eine reine Vermutung“, zitiert Giardi Bradys Vater Tom Senior. „Tommy hat keine endgültige Entscheidung auf die eine oder andere Weise getroffen, und jeder andere, der sagt, dass er es getan hat, liegt absolut falsch.“

Berater lässt Zukunft noch offen

Es ist nicht bekannt, wann Brady seine Rücktrittspläne offiziell bekannt geben wird, aber es wird darauf geachtet werden, dass die Spiele der NFL-Postseason oder der Super Bowl nicht in den Hintergrund geraten.

Bradys Berater Don Yee wollte die Entscheidung nicht bestätigen, sondern kündigte nur an, dass Brady sich in naher Zukunft über seine weiteren Pläne äußern werde. Das berichtet Adam Schefter bei Twitter. Für völlige Verwirrung sorgten weitere Stimmen, unter anderem vom General Manager der Buccaneers: Jason Licht teilte mit, dass Brady noch keine endgültige Entscheidung über seinen Rücktritt getroffen hat, und widersprach damit dem ESPN-Bericht. Licht respektiert Bradys Prozess und wartet auf eine endgültige Antwort des Quarterbacks, wann immer sie kommt.

