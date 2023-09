Vettel schließt F1-Comeback nicht aus: „Kann nicht nein sagen“

Sebastian Vettel hat sich am Ende der Saison 2022 aus der Formel 1 zurückgezogen. Der vierfache Weltmeister schließt eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports jedoch keineswegs aus.

In einem Exklusivinterview mit Sky Sports F1 wurde Sebastian Vettel gefragt, ob er in die Fußstapfen anderer früherer Weltmeister wie Nigel Mansell, Fernando Alonso oder Kimi Räikkönen treten und ebenfalls nach einer Pause zurückkehren würde.

„Ich kann nicht Nein sagen, weil man es nicht weiß“, antwortete der viermalige Weltmeister. Vettel verbrachte seine letzten beiden Saisons in der Formel 1 bei Aston Martin, mit dem britischen Team steckte er im Mittelfeld fest. Mit Nachfolger Fernando Alonso, sechs Jahre älter als der 36-jährige Vettel, ging es in einem erheblich verbesserten Boliden in 2023 beim Rennstall deutlich bergauf, der Spanier hat in den ersten 14 Rennen ganze sieben Podiumsplätze errungen.