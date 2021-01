VIDEO: Boca-Juniors-Profi tritt Gegenspieler in den Unterleib

via

via Sky Sport Austria

Die Boca Juniors haben den Einzug in das Finale der Copa Libertadores verpasst. Die Argentinier mussten sich im Halbfinal-Rückspiel dem FC Santos in der Vila Belmiro mit 0:3 geschlagen geben. Ein Spieler ließ dabei seinen Frust freien Lauf.

Beim Stand von 0:3 in der 56. Spielminute kam es zu einer unschönen Aktion. Boca Juniors-Profi Frank Fabra trat seinen, am Boden liegenden Gegenspieler mit der Sohle in den Unterleib. Frank Fabra sah völlig verdient die Rote Karte.