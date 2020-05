VIDEO: Die besten Stürmer der Champions-League-Geschichte

via

Die UEFA Champions League ist der wichtigste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball. Jahr für Jahr kämpfen 32 Klubs aus ganz Europa um den begehrten Henkelpott.

In der Saison 2019/20 hat der FC Red Bull Salzburg erstmals die Qualifikation für die Königsklasse des Fußballs geschafft. Mitverantwortlich war ein junger Stürmer aus Norwegen, der mittlerweile die deutsche Bundesliga unsicher macht: Erling Haaland. Sein Stern ging in der Champions Leauge auf, wo er zehn Tore in acht Spielen erzielte. Der 19-Jährige ist auf dem besten Weg, sich zu einem der besten Stürmer Europas zu entwickeln.

Crespo: “Den Instinkt hat man einfach”

Die Champions League hat bereits vor Erling Haaland viele Angreifer zu Legenden gemacht. Bemerkenswert ist das ewige Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Fans und Fußball-Versteher sind sich bis heute nicht einig, wer der bessere Spieler ist. Fakt ist, dass die Champions-League-Ikonen den Wettbewerb seit mehr als einem Jahrzehnt dominieren und noch lange nicht genug haben.

Über den Torhunger eines Mittelstürmers sagt die argentinische Stürmer-Legende Hernan Crespo: “Die Liebe für den gegnerischen Stafraum hat man angeboren, die kann man nicht lernen. Man kann an der Technik arbeiten, aber den Instikt hat man einfach” und fügt an: “Du kannst einen guten Stürmer daran erkennen, wie er sich ohne Ball bewegt.” Robin van Persie meint: “Jeder Stürmer will Tore schießen.”

Milan-Ikone Filippo Inzaghi beschreibt das Stürmer-Dasein wiefolgt: “Wenn du dich gut vorbereitest, musst du vor nichts Angst haben. Druck wird es immer geben, am Ende zählen nur die Tore.” Über den früheren Weltklasse-Abstauber sagte Sir Alex Ferguson einst sarkastisch: “Pippo Inzaghi ist im Abseits geboren.”

“Als Stürmer musst du intelligent sein, denn du musst die Fehler der Gegenspieler nutzen“, sagt Samuel Eto’o. Gonzalo Higuain bringt es auf den Punkt: “Als Stürmer wirst du nur an Toren gemessen.”

Die Top-10-Torjäger der Champions-League-Historie

Cristiano Ronaldo – 128 Tore Lionel Messi – 114 Tore Raul – 72 Tore Karim Benzema & Robert Lewandowski- 64 Tore Ruud van Nistelrooy – 56 Tore Thierry Henry – 50 Tore Alfredo di Stefano – 49 Tore Zlatan Ibrahimovic & Andriy Shevchenko – 48 Tore Filippo Inzaghi & Eusebio- 46 Tore Thomas Müller & Didier Drogba – 44 Tore

Die besten österreichischen Torschützen der Champions League sind Peter Pacult und Toni Polster mit je zehn Treffern. David Alaba steht mit fünf Toren in Lauerstellung, während Marcel Sabitzer auf vier Buden kommt.

