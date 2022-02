VIDEO: Geniale Elfer-Hilfe für Havertz! Netz feiert Chelsea-Kapitän

Kai Havertz hat den FC Chelsea mit einem verwandelten Elfmeter zum Klub-Weltmeister gekrönt. Cesar Azpilicueta half ihm dabei mit einem raffinierten Manöver.

In der 117. Minute des Finals der Klub-WM gegen Palmeiras nahm sich Kai Havertz den Ball und traf per Elfmeter zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für den FC Chelsea. Bevor der deutsche Nationalspieler zum Punkt schritt, deutete jedoch vieles daraufhin, dass Cesar Azpilicueta schießen würde.

Der Kapitän der Londoner hatte sich den Ball zunächst genommen und ihn Havertz erst gegeben, als kein anderer Spieler mehr im Strafraum war. Die Gegner von Palmeiras dachten zunächst, dass Azpilicueta schießen würde und versuchten ihn zu beeinflussen. Der Spanier sorgte mit seinem Manöver dafür, dass Havertz weniger Druck hatte beim Elfmeter.

Some have (at times) doubted whether Cesar Azpilicueta was the right man to captain Chelsea, largely because he does it differently to John Terry.

But this is one of the truest examples of leadership. He took so much pressure off Havertz in a huge moment.pic.twitter.com/V0BrFbuQ1a

— Adam Newson (@AdamNewson) February 13, 2022