VIDEO: Gregoritsch siegt bei FIFA-Turnier gegen Lovren

In den vergangenen Tagen wichen immer mehr Vereine und Spieler auf alternative Tätigkeiten aus, um zumindest ansatzweise noch Fußball-Feeling vermitteln zu können. Mit dem FIFA 20-Turnier “Plan B” treten in der Woche ab dem 23. März 32 Profi-Fußballer gegeneinander an. Mit dabei auch ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch, der Team Austria bei diesem Turnier vertritt.

In der Runde der letzten 32 Teams um den Titel “FIFA King of Europe” traf ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch auf Liverpool-Innenverteidiger Dejan Lovren. Der Schalke-Legionär ließ dabei sein Können auf der Konsole aufblitzen und siegte gegen Dejan Lovren 3:0.

Michael Gregoritsch spielte dabei, ebenso wie Dejan Lovren, mit dem FC Liverpool. Georgino Wijnaldum sorgte für das in weiß-spielende Liverpool von Gregoritsch in der 32. Minute für die 1:0-Führung. Wenige Minuten nach der Pause erhöhte Gregoritsch auf 2:0, diesmal traf er mit Kapitän Jordan Henderson. In der Schlussphase traf Mohamed Salah zum 3:0-Endstand für Team-Gregoritsch.

Das Duell im VIDEO

Quelle: 433