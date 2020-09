VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Andreas Ulmer

via

via Sky Sport Austria

In unserer Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. Heute steht mit Andreas Ulmer kein Torjäger vom Dienst im Mittelpunkt, dennoch erzielte der Außenverteidiger in knapp 15 Jahren Bundesliga zahlreiche sehenswerte Tore.



Andreas Ulmer schaffte den Sprung in den Profifußball beim FK Austria Wien. Der gebürtige Linzer feierte in der Saison 2004/05 sein Bundesliga-Debüt für die Violetten, ehe er über die SV Ried im Jänner 2009 zu Red Bull Salzburg wechselte. Dort etablierte sich Ulmer schnell als Stammkraft auf der linken Außenverteidigerposition.

Der mittlerweile 34-jährige Ulmer ist seit Jahren einer der besten und beständigsten Linksverteidiger der Liga. Inzwischen fungiert Ulmer auch als Mannschaftskapitän der “Bullen” und wurde mit dem Klub zehn Mal österreichischer Meister und sieben Mal Cup-Sieger. Bisher absolvierte “Andi” Ulmer 329 Spiele in der heimischen Bundesliga.