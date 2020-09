VIDEO: High Five – die fünf schönsten Tore von Erwin Hoffer

via

via Sky Sport Austria

In unserer Serie High Five blicken wir auf die schönsten Tore aktueller und ehemaliger Goalgetter der tipico Bundesliga zurück. Dieses Mal im Mittelpunkt: Erwin “Jimmy” Hoffer!



Erwin Hoffer schaffte 2004 den Sprung in den Profifußball, als er sich beim FC Admira Wacker Mödling in die Kampfmannschaft spielte. Schon in jungen Jahren glänzte “Jimmy” Hoffer als gefährlicher und eiskalter Strafraumstürmer, deshalb sicherte sich Rapid Wien im Sommer 2006 die Dienste des Angreifers.

Der größte Karriereerfolg gelang Hoffer 2008 mit den Grün-Weißen, als er österrischer Meister wurde. Anschließend spielte der 1,76m große Mittelstürmer in Italien, Deutschland und Belgien, ehe er 2019 in die Südstadt zurückkehrte. Bisher erzielte Erwin Hoffer in 131 Bundesliga-Spielen 47 Tore.